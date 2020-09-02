日本女團AKB48成員川崎希，2009年離隊後成立服飾品牌，並下嫁年長5歲的混血男Alexander，看似家庭事業兩得意的她，竟爆出老公不僅吃軟飯，還在外面四處偷吃，沒想到川崎希不僅沒休夫，還訂出「出軌對象條件」，讓外界相當傻眼。

AKB48前成員川崎希畢業後，不僅自創品牌還涉足房地產、股票，身價比當藝人時翻漲數倍，沒想到模特兒混血老公竟辭掉工作，在家當起吃軟飯的小白臉，還偷吃女粉絲大搞車震，沒想到川崎希不僅未休夫，還睜一隻眼閉一隻眼訂出「出軌對象條件」，意謂著允許丈夫偷吃，但對象必須經過她挑選，而且一人只能出軌一次，未料Alexander竟一度討價還價，想把出軌一次改成5次，還上節目大肆傳授當軟爛男的秘訣。

根據日媒報導，Alexander曾開著川崎希的名車，載著一名長髮妹前往原宿停車場，約莫15分鐘的車震實況全被目睹，當時得知老公爆偷吃的川崎希大為震怒，不但親自現場逼問，還祭出電擊棒等恐怖懲罰，看得出她極為震怒。

不過今年6月Alexander被掃地出門，讓外界推測川崎希應該是忍無可忍，但沒想到川崎希8月20日宣布透過人工受孕懷上第二胎後，川崎希居然盡釋前嫌，再度與Alexander和好如初，讓外界相當傻眼。

(中時新聞網)