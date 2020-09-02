高雄少女北上求職遭軟禁、失聯66小時一案，1日上午將少女從新竹救出，警方積極對3嫌犯進行訊問，昨晚王嫌、盧嫌無保飭回，而羅姓主嫌拒絕夜間偵訊，在拘留所過一夜後，今天（2日）一早8時許，已移送高雄地檢署進行複訊。稍早，傳出新消息，警方在竹東的密室內翻出四級毒品。

據悉，警方稍早在羅嫌囚禁少女的密室夾層中搜出四級毒品，如今羅嫌除略誘罪外，將因非法持有毒品而罪加一等，目前警方仍積極問訊中。

而目前此案偵查進度，檢警昨從新竹帶回羅姓主嫌、盧姓男子、王姓男子和羅姓主嫌的太太及母親等5人，其中僅羅母初步排除涉案。據了解，羅妻下午就先行到地檢署接受偵訊，暫列證人，未轉為被告。而羅嫌晚間拒絕夜間偵訊，被送往刑大留置一晚，待今日完成訊問後，檢方要再比對夫妻二人說法是否相符。

而王嫌及盧嫌接受警方初步偵訊後，分別於昨日晚間6點55分、7點20分被解送至地檢署接受複訊，案由均為「強制猥褻」。王嫌、盧嫌兩人訊後分別於晚間8點10分、晚間9點被請回、限制住居。

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(中時新聞網)