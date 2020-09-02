1.南亞科(2408)：美光證實9月14日後停止供貨給華為，恐衝擊DRAM各廠短期營運，早盤股價逆跌逾1.5%。

2.台積電(2330)：昨外資轉買超7541張助攻月線成功，昨夜ADR再漲2.9%，推升今早股價續漲至441元，再取5日線。

3.春源(2010)：多頭點火，爆量衝漲逾6.5%、達11元，登近22個月波段高位。

4.晶技(3042)：8月營收挑戰10億元大關，9月仍有表現空間，開高走高逾6%，進入高檔壓力區。

5.柏承(6141)：耳機、手機板訂單將拉高Q3營收，外資昨日買超逾800張搭配技術線型有利多方，今早上揚3%。

6.同開(3018)：營運轉骨，目前在手訂單達40億元，今年可望終結虧損，昨日量增拉長紅K，今早續強再走高3%以上。

7.僑威(3078)：第3季營運可望挑戰單季歷史新高，高檔休息後多方再出發攻至49元之上，創下近10年高價。

8.高技(5439)：跨入新能源車領域為營運添柴，股價底部逐漸墊高，早盤突破46元朝月線靠攏。

9.炎洲(4306)：賣地估獲利7.79億元，早盤上揚近2%，再戰昨日高點。

10.義隆(2458)：NB熱翻天，H2營收季季看高，股價續漲逾3%，持平前波高價。

11.新唐(4919)：完成收購Panasonic半導體事業，成長加速，晨盤帶量強漲逾5.5%，站上所有短均。

12.台達化(1309)：ABS利差穩居高檔，營運向上看旺，早盤觸及漲停價、再寫波段高價，漲幅收斂仍漲逾7%。

13.聯發科(2454)：受惠5G換機潮，2外資維持加碼評等，股價持續回穩，上漲逾4%。

14.基亞(3176)：旗下快篩試劑獲美FDA EUA，激勵今跳空鎖漲停，一舉攻上70元、五日線及月線。

15.圓展(3669)：開學商機加持，下半年營運看漲，晨盤一度觸頂，追平前高146元。

16.華星光(4979)：獲外資連3買，早盤急彈8%，收復30元及月線失土。

17.大立光(3008)：iPhone新機備貨，蘋概多方號角響起，早盤反彈2.5%，重返3600元。

18.玉晶光(3406)：iPhone新機備貨潮啟動，昨獲外資翻多買超相挺，早盤勁揚3.5%，收復600元及五日線。

19.微星(2377)：電競夯、終端需求強，三大法人昨回補1622張，早盤漲逾6.5%，收復5日線。

20.仁寶(2324)：獨家代工Google新筆電，投信昨擴大買超4050張，早盤漲逾3%，站回月線。

21.訊連(5203)：AR虛擬試妝報喜，三大法人連5日買超，早盤漲逾4.5%，收復5日線。

22.彰銀(2801)：不敵疫情，擬下修全年獲利目標，外資連2日倒貨，早盤小跌。

23.大田(8924)：Q3營運看旺，不甩三大法人昨賣超，早盤漲逾3%，創波段新高。

24.淳紳(4529)：受惠資金流往上櫃，早盤亮燈漲停。

25.廣寰科(3287) ：受多頭青睞，早盤拉出第3根漲停。

(時報資訊)