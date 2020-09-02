在一連串外資調降目標價後，今日歐系外資將聯發科(2454)評等調高至「優於大盤表現」，再加上外資昨日也轉賣為買，今日多頭回神，晨盤股價一度重返600元關卡，漲幅在4%以上。

歐系外資在最新報告中表示，聯發科5G市佔率表現優於預期，明年5G晶片將上調至4.9億顆，外加二大遊戲平台PS5、XBOX客製化晶片及WiFi 6表現出色，預期今、明年都有年增一成水準，決定將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價維持上看720元。

華為禁令擴大影響，聯發科8月以來股價修正已達19%，歐系外資說，雖然少了華為委外訂單，聯發科今年智慧手機晶片總量將下滑8%，但明年可望回復8%年增正成長，受惠5G滲透率將推升聯發科市佔率，因此上調聯發科今明年5G晶片出貨量分別將達2.59億顆，明年更將翻倍至4.9億顆。

歐系外資除了看好5G智慧機晶片銷售外，並看好非智慧手機的業務表現亮眼，例如客製化晶片平台、WiFi 6、電源管理IC多產品布局等。特別是遊戲二大廠PS5、XBOX新機上市，可望為營運添成長動能。

(時報資訊)