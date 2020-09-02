料需求增，周二馬來西亞棕櫚油期貨收高；因印度相當重視排燈節，民眾會於路邊點起油燈祈福，因此節慶前夕棕櫚油需求有望增加，激勵周二馬來西亞棕櫚油價格收漲，加上追隨豆油漲勢，進一步支撐其價格走堅，盤中更一度觸及近7個月高點。

馬來西亞棕櫚油協會(GAPKI)周二表示，預計印尼2020年棕櫚油出口量將比去年下降18％，至2492萬噸，產量也可能較去年減少，今年有望再拉抬棕櫚油價格。

大連期交所豆油上漲0.57％，棕櫚油上漲1％；芝加哥期交所豆油價格上漲0.97％。(商品行情網)

(時報資訊)