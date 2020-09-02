《商情》料需求增 馬來西亞棕櫚油期貨收高 10:342020/09/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料需求增，周二馬來西亞棕櫚油期貨收高；因印度相當重視排燈節，民眾會於路邊點起油燈祈福，因此節慶前夕棕櫚油需求有望增加，激勵周二馬來西亞棕櫚油價格收漲，加上追隨豆油漲勢，進一步支撐其價格走堅，盤中更一度觸及近7個月高點。 馬來西亞棕櫚油協會(GAPKI)周二表示，預計印尼2020年棕櫚油出口量將比去年下降18％，至2492萬噸，產量也可能較去年減少，今年有望再拉抬棕櫚油價格。 大連期交所豆油上漲0.57％，棕櫚油上漲1％；芝加哥期交所豆油價格上漲0.97％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #需求增 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求不明 原油期貨漲跌互見 10:172020/09/01 財經 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 《金融股》期貨鑽石獎 康和證首獲肯定 07:442020/09/01 財經 《鋼鐵股》需求帶旺營運 海光攀今年高價 12:332020/09/01 財經 《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 財經 台灣權王－訂單增溫 台泥、祥碩前景亮 04:102020/09/01 證券．權證 權證星光大道－群益金鼎證券 雙鴻 Q3出貨逐月攀升 04:102020/09/01 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 跟隨鴻海 廣宇邁向高毛利 04:102020/09/01 證券．權證 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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