從可消毒的衣櫃到客製化冰箱，新冠疫情促使更多新的家庭應用需求，三星電子也增加庫存，準備將產品推向更多市場。

消費者開始願意在保持居家清潔方面花大筆錢。在巴西和其他新興市場，依賴女傭的家庭開始花錢在洗碗機、機器人吸塵機等，所謂非人際接觸的清潔方式。三星表示，今年一至七月的空氣清淨機的海萬銷售已經較去年上升超過五倍。

三星一款名為AirDresser的蒸氣清潔衣服和殺死細菌的衣櫃，目前英國傢俱公司Lux集團已經大幅訂購1000台，大型冰箱也越受歡迎，因為人們花更多時間在家裡，需要更多冷藏空間。

三星數位家電業務主管李佳祥(Lee Jae-seung音譯)接受路透採訪時表示，幾乎所有國家都表現良好。家電部門在美國、墨西哥、波連和印度的工廠幾乎產能全數滿載，公司也開始在美國、南韓和歐洲增加倉儲空間。

李表示，美國有大量被壓抑的需求。三星一款可客製化冰箱推升整體冰箱在上半年銷售年增逾30%。該款冰箱可讓消費者選擇面板類型、有多種尺寸。

三星並未揭露家庭應用部門的收益，但根據瑞銀分析，今年4~6月三星家電部門營業利益應為3370億韓元(約2億8448萬美元)，年增約30%。

(時報資訊)