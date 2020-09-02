行政院上午公布新版中華民國護照封面，新版護照預訂明年1月發行。 外交部表示，我國現行護照的封面自 2003 年加註 「TAIWAN 」至今17年，已相當程度提升台灣辨識度，並獲170個國家及地區（如日本、美國、英國、加拿大及歐盟）給予免簽證、落地簽證或電子簽證待遇的便利措施。

外交部表示，今年1月新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，為避免我國護照遭誤認為中國，影響我國人旅外權益及便利性，立法院在今年7月下旬決議「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』、『TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全」；行政院則成立專案小組，由外交部研議護照封面進行改版的可行作法，經專案小組討論後，外交部近日已報請行政院核定。

新版護照的封面設計重點為：

（一）變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則。

（二）放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別。

（三）登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

外交部指出，我國新版護照的發行日期，考量印製流程及安全存量，以及通知「國際航空運輸協會」（International Air Transport Association,簡稱 IATA）、各國政府、機場港口海關、移民局等相關機關與航空公司，並寄送樣本予國內外相關機關等作業時間等因素，規劃於明年1月發行。 對於已持有護照的民眾可以繼續使用至護照效期截止，如果民眾想提前申請換發新版護照，也可以向外交部領事事務局及各辦事處申請。

(中時 )