昨天有民眾在上班途中，行經彰化溪湖交流道附近時，看到一名男子竟徒手拉扯電線桿上的電纜，讓他大吃一驚，深怕一不小心電纜因過度拉扯而掉落，停在遠處不敢向前，溪湖媽厝派出所長表示，經查該電纜為第四台的電纜訊號，並非台電電纜，而該男子疑似為街友，居無定所，目前正全力追查中。

「太扯了！」昨天下午三點左右，有民眾開車行駛在溪湖交流道旁便道上，往員鹿路方向前進，經過路口時，赫然發現1名奇異男子，徒手掛在兩條電桿中間的電線上面，還不停蠕動身體，像是在練身體一樣，讓他相當傻眼，直呼這樣很危險，希望有關單位能處裡。

彰化縣溪湖分局媽厝派出所長陳家偉表示，昨天在臉書發現民眾PO文後，就主動介入調查，通報相關單位後，發現該電纜電線並非台電所有，而是第四台與電信業者的電纜訊號線，並未有漏電危險，但該男行為已構成危害，目前正全力追查中。

陳家偉說，經查影片畫面以及訪查附近居民，確定並非轄內人口，疑似是街友，居無定所，增加查緝困難，而地方第四台人員到現場勘查後，目前無訊號遮斷等問題，但未來若有電信業者等反映遭破壞，該男子則可能涉及毀損，業者可向該男求償。

玩命！奇葩男徒手吊掛電桿電線 網友：直接「電」宰

(中時 )