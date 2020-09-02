洋基隊日籍投手田中將大今（2）日在紐約主場先發，迎戰強敵光芒隊，他主投6局被擊出3支安打雖不多，但包括凱麥爾的2分全壘打、失2分，終場洋基以5比3力克光芒，田中拿下本季首勝，戰績1勝1敗、自責分率3.38。洋基贏球後中止對光芒6連敗，仍排美聯東區第2，還落後光芒3.5場勝差。

田中將大此役維持上次先發的球感，前4局只被擊出1支安打，開路先鋒勒瑪修前2打席都擊出陽春全壘打，幫助洋基取得2比0領先。不過田中在5局上被擊出2支安打，包括麥凱爾的全壘打，光芒扳成2比2平手。

田中將大投完6局用了88球是本季最多，眼看又要無關勝敗；所幸厄薛拉在6局下擊出清光壘包的2分打點二壘安打，加上光芒守備失誤，洋基攻下3分大局，幫助田中取得勝投資格，並結束投球任務，安心退場休息。

7局起洋基牛棚出動，羅艾西加雖挨了亞當斯1發陽春全壘打，光芒追成3比5只差2分，不過接下來包括傷癒復出的布里頓、守護神查普曼各投1局都未再失分，終於把比數凍結在5比3。田中將大拿下勝投，羅艾西加、布里頓各獲1次中繼成功，查普曼則是本季首次救援成功。

(中時 )