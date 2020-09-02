今年6月陳姓男子在台北市著名古蹟、西本願寺公園的廣場前，只用一塊布巾遮蔽身體，見到人經過就掀開裸露下體，台北地方法院認為，他行為造成目擊之民眾心理不舒服、恐懼或陰影，依公然猥褻罪判處拘役30天，可易科罰金3萬元，可上訴。

今年6月2日下午，台北市萬華分局西門町派出所接獲民眾報案後，員警趕到現場，將陳男逮捕，檢方起訴後，他矢口否認有何公然猥褻犯行，辯稱並非刻意要暴露下體，是警察叫他掀開的等語。

但北院勘驗現場相關照片及監視器錄影翻拍畫面，認定員警接獲報案到場處理前，陳男已有將遮蔽身體之布巾對外掀開之公然猥褻行為，他的辯稱屬臨訟卸責之詞，不足採信。

法官表示，陳男曾因施用毒品案件被判刑11月確定，他出獄後不到1年又犯本案，他公然裸露下體為猥褻行為，造成目擊之民眾心理不舒服、恐懼或陰影，不顧公眾場所他人感受之行為，甚為不該，判處拘役30天。

(中時 )