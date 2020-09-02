總統蔡英文28日奇襲式宣布開放含萊克多巴胺的美豬進口，日前又傳出含萊克多巴胺的藥物成分的飼料可用於豬隻，引起外界擔憂，對此，農委會主委陳吉仲今(2)日接受專訪時再度重申，只有邊境含萊克多巴胺的豬肉可進口，國內只要農委會不核發藥證，台灣豬就不可能會使用。

政府於28日決議明年元旦起進口含萊克多巴胺的美豬及鬆綁30月齡以上美牛進口，全國上下一片譁然，農委會表示因應開放會強制標示產地及分流管制，風險管理與溝通會同步進行，讓消費者食安無虞。

陳吉仲今早接受Hit Fm台北之音專訪指出，馬政府2012年開放含萊克多巴胺美牛進口時的公告內容和農委會28日公告幾乎一樣，這次修正僅加上豬隻使用，目的是讓衛福部訂定萊克多巴胺殘留容許量，僅邊境含萊克多巴胺豬肉可進口，國內只要農委會不核發藥證就不可能會使用，也就是所謂的「日本模式」。

另主持人周玉蔻也在專訪中提出質疑，既然政府說開放美豬對我國養豬產業衝擊不大，為何還要有百億養豬基金，這麼龐大的金額究竟會如何使用？

陳吉仲回應，百億基金主要用來升級台灣養豬產業競爭力，也將用於建設密閉式或水簾式養豬場解決產業衍伸的衛生問題，目前已經逐漸整合各縣市養豬協會理事長們的意見，百億基金用途預計下周內就會公布。

節目中也提到，既然台灣豬市占那麼高，大家也都說要吃台灣豬，為何還要堅持進口美豬？陳吉仲則回應，美國要的就是公平的國際貿易規則，重點不是外界流傳的交換到什麼利益，而是台灣能進步多少。

最後陳吉仲也強調，任何不實報導都會影響國內市場的供需，如有影射國內會開放使用將以市場交易處理法來處理。

(中時 )