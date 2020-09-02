高雄少女遭囚禁新竹66小時，由於羅姓嫌犯過去曾有2次性侵前科，少女被找到後立即送到醫院驗傷，初步檢驗結果未發現她遭性侵害，但是否被下藥仍在檢驗中。據傳羅嫌落網時，曾坦承對少女「隔衣磨下體」，但今（2日）一早他移往高雄地檢署複訊時，向記者否認此傳聞，這部分仍有待釐清，而檢方也向法院聲請羈押羅嫌，目前正在召開羈押庭。

羅嫌將少女從高雄誘騙到新竹後，將她囚禁在竹東豪宅夾層密室內66小時，少女昨被警方尋獲時，清神狀態良好，外表毫髮無傷，且她自述並未遭到侵犯，不過警方不敢大意，將她送回高雄後立即前往醫院驗傷。

根據初步驗傷結果顯示，少女的身體並無明顯外傷，曾掛上黑色項圈的脖子也無紅腫現象，結果大致符合少女自述與嫌犯的供詞。但少女仍依照醫院標準流程，進行抽血，已確認血液中有無藥物反應，而詳細情形將待警方進一步調查與釐清。

此外，據傳羅嫌落網時，曾向警方坦承對少女「隔衣磨下體」，不過這部分案情並未獲得證實，今早羅嫌移送高雄地檢署複訊，有待檢方釐清。

2018年5月，羅男當時是一間保全公司區經理，負責應徵面試工作，因此利用人力銀行網站搜尋未成年少女，再用經理身份假裝要找工讀生，對2名少女下藥性侵，遭台北地院判刑10年。

(中時新聞網)