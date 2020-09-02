砍人的西瓜刀（戴上容翻攝）

新北市新莊區昨晚11時許發生持刀傷害案，21歲楊姓男子積欠翁男50萬元債務，債主翁男數次追討楊男卻總不還款，兩人昨又再相約新莊談判，未料一談完楊男遭兩人追砍，楊男背部、手部負傷血跡斑斑爬向警局報案，警方獲報後，於案發後3小時逮捕涉案4人，並將其依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

據了解，楊姓男子家住新莊，沈迷網路簽賭，積欠翁男對方50萬元債務，20歲債主翁男屢次催討未果，楊男昨又跟債主喬債，相約到住處附近超商商談還款事宜。欠債的楊男向警方表示，他剛從住處離開，走沒多久就遇到對方駕駛一輛車靠近，車上下來二名男子，其中一人就是債主，另一人持西瓜刀劃傷他背部，過程中，他伸手抵擋左手臂也遭劃傷，對方駕車犯案後立刻開車逃逸。

楊男受傷後，立刻跑到附近的頭前派出所報案，警方立即叫救護車將他送醫治療，幸好並無生命危險；新莊警分局案發後組成專案小組，鎖定涉案男子身分，3小時內就在案發地附近攔下這輛涉案車輛。

「不要動！通通趴下！」大批刑警把槍上膛瞄準車內，並用偵防車與巡邏車前後包夾，車上的3男1女立刻坦承涉案；查緝刑警大聲喝斥「跑什麼跑？」，原來追蹤在後的偵防車讓這群討債男誤以為是對方尋仇，原本要急速駕車逃離，沒想到後方是員警用前後包夾的戰術。

警方表示，員警到場後將4人壓制在地，在車內查扣3把西瓜刀及1根鋁棒， 20歲債主翁男疑經營網路簽賭，楊男數星期前賭輸後積欠債務，翁男昨晚邀約過去國中玩伴20歲吳男、20歲蔡男從北市文山區來新北市討債，另找來22歲的潘女則是到場聲援，警方依傷害、聚眾鬥毆等罪將四人移送新北地檢署偵辦。

(中時 )