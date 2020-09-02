世界第一印度人腦神算機巴努·普拉卡什

869,463,853乘以73是多少？就在一般人還在找計算機幫忙時，20歲的巴努·普拉卡什（Neelakantha Bhanu Prakash）已經有了答案。他只用了26秒，就算出答案是63,470,861,269。

據CNN新聞網2日報導，巴努是印度知名的「世界最快人腦計算機」。據印度版金氏世界紀錄（Guinness World Records），也就是「林卡世界紀錄」（Limca Book of Records）記載，巴努心算的速度約比常人快10倍。

巴努說，他能飛快做這麼複雜的計算，是透過「有組織的練習」。例如，計算8,763X8時，他會先算8,000X8=64,000，再算700X8=5,600，接著算60X8=480，然後算3X8=24，最後把所有的數字加起來就是了。不過，重點在於，你要能記得這些數字。

世界第一人腦神算機巴努·普拉卡什（Neelakantha Bhanu Prakash）

今年8月15日巴努在不斷訓練腦力下，成為倫敦「智力奧林匹克大賽」（Mind Sports Olympiad）中，首位奪得心算世界錦標賽金牌的亞洲人。

(中時新聞網)