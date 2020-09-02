政府宣布明年將開放美豬、牛肉進口，引起外界疑慮，如何從生鮮肉品到加工產品都滴水不漏標示，擔憂不小心吃到含有萊克多巴胺的肉品，恐影響健康。農委會強調，一定會強制實施豬肉產地標示，包括散裝豬肉、包裝食品、飲食場所都必須標示豬肉產地，讓民眾能一眼辨識。

不想吃到瘦肉精該怎麼辦？3招教你一眼辨別美豬。(示意圖/達志影像)

目前各國對於萊克多巴胺的安全食用量仍有不同看法，農委會在官方臉書解釋，就算選擇含有萊克多巴胺的美豬，每天要吃33片200公克的排骨，而且連續吃5到10年，才可能超過安全攝取量。若不想吃到瘦肉精，可透過下列3招辨別美豬：

1. 到大賣場、超市、傳統市場及零售通路買生鮮豬肉、加工食品或餐飲食品時，認明豬肉原產地，可從標示辨識國產或進口豬肉。

2. 到餐廳、便當店、小吃攤時，就算是吃國產豬肉做的滷肉飯、豬腳、排骨、香腸等豬肉食品，也都要認明原產地標示。

3. 選擇有標示豬內臟產地的餐廳及小吃，目前進口的豬雜以豬腳（蹄膀）、腱子、蹄筋及大腸為主，豬肝、豬腎及豬肺目前都沒有進口。

農委會表示，為了確保國產豬肉競爭力，政府不會核准任何萊克多巴胺藥劑在國內使用，並將持續監測國產豬肉及牛肉不得檢出。農委會強調，國產豬肉保證完全不含萊克多巴胺，加上清楚標示產地，國產豬肉產業不會受到任何影響。

(中時新聞網)