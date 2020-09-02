日盛證券在今周刊第14屆財富管理銀行暨證券評鑑證券組拿下3項大獎，包括最佳商品獎第一名、最佳客戶信任獎、最佳財富增值獎第二名與第三名。

日盛證券總經理黃進明表示，此次獲獎顯示日盛證在客戶服務、交易平台方面持續精進與優化的成果，深植客戶心中。未來將持續朝這個方向努力提供最好的服務，讓日盛證在客戶心目中成為最佳財富管理券商的首選。

日盛證券自民國50年開業以來，秉持「誠信、創新、服務」的經營理念，在財富管理業務之市場定位為「成為客戶最貼心的理財夥伴」。此次獲得最佳商品獎第一名，顯示日盛長久以來致力於提供客戶適合的商品獲得肯定，日盛團隊在商品上架前會先召開商審會前會，請投信、保險公司等產品發行機構先作提案說明，再經由日盛的財管專業團隊評估後，於每月的商品審查委員會提出報告，經過嚴格的把關後才將適合的商品放在架上銷售。

黃進明指出，此次同時獲得最佳客戶信任獎、最佳財富增值獎第二名與第三名，凸顯日盛證專業財富管理團隊背後有堅強的理財團隊提供最專業的諮詢服務，且日盛證於2019~2020年推出全員資產配置教育訓練計畫，全面提升業務人員理財諮詢能力與客戶服務品質。

日盛證券新金融商品部推出業界獨家的「低買優益理財商品」與「存股優益理財商品」。投資產業贏家的股票，將股市波動轉化為投資股票的額外一種收益來源。此項產品推出後特別受到專業機構法人與高資產客戶的青睞，為日盛證財富管理業務增添優勢與特色。

平台服務方面，日盛證券首創業界推出「完整投資解決方案」，日盛證積極研發的股票看盤下單軟體，已連續三年獲得國家品牌玉山獎最佳產品獎的肯定。結合「日盛Online」和「日盛SMART」兩大APP，幫助投資人從1,700檔個股中，以輕鬆簡單的方式選擇出具有成長性的高殖利率個股，並且提供適合買進的價位，當買進後，預設的報酬率到達時，再停利賣出。這樣一整套的流程，能夠提供投資人完整的投資解決方案。

另外，日盛證領先多數同業取得美國國稅局（IRS）合格中介機構身分（Qualified Intermediary），透過日盛證券複委託交易美國特別股，配息屬於利息性質者（或稱為ETD， Exchange Traded Debt）無需被扣繳30%預扣稅，投資人實領的配息金額大幅提高。

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