美元走疲下，人民幣匯價持續攀升。人民幣兌美元中間價2日報6.8376元，較上日中間價升122個基點，單日漲幅0.18％，連升7日，創近16個月的新高。

截至上午10點36分，人民幣兌美元在岸價報6.8271元，較上日收盤價6.8239元下跌32個基點，跌幅0.05％。離岸價報6.8282元，上揚88個基點，漲幅0.13％。

(工商 )

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