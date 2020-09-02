人民幣中間價升122個數基點 創近16個月高 10:512020/09/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走疲下，人民幣匯價持續攀升。人民幣兌美元中間價2日報6.8376元，較上日中間價升122個基點，單日漲幅0.18％，連升7日，創近16個月的新高。 截至上午10點36分，人民幣兌美元在岸價報6.8271元，較上日收盤價6.8239元下跌32個基點，跌幅0.05％。離岸價報6.8282元，上揚88個基點，漲幅0.13％。 (工商 ) #上揚 #基點 #創近 #漲幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升107點 創14個月高 10:382020/09/01 財經 熱門股－中菲行 運價漲多頭氣盛 04:102020/09/01 證券．權證 早期投資新創 百萬美元是門檻 04:102020/09/01 金融．稅務 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 熱門股－正隆 法人力挺股價創高 04:102020/09/01 證券．權證 《商情》乾旱天氣 大豆觸及兩年高價 10:002020/09/01 財經 滬指收漲14點 收復3,400關口 15:462020/09/01 財經 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 桃園三重劃區 房價水漲船高 04:102020/09/01 產業．科技 建行測試數位錢包 類股狂漲 04:102020/09/01 全球財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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