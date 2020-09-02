特斯拉擬發行最高50億美元新股 10:512020/09/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉1日（周二）宣布擬發行最高50億美元的新股，顯示這家電動車大廠趁著近期股價一飛沖天的好時機，進一步募集資金。 特斯拉周一甫進行一股拆五股的股票分割計畫，帶動股價再度狂飆。隔日即發表新股籌資50億美元的消息，此金額約占目前市值4,640億美元的1.1％。 不過新股消息也終止特斯拉強勁漲勢，周二跌落4.67％作收。 特斯拉向美國證交所申報文件顯示，新股將會「依照市場價格」、「不定期」發行，銀行會根據特斯拉的指示售股。 (工商 ) #特斯拉 #新股 #擬發行 #這家 #電動車大廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉熱賣 和碩中控台接單倍增 04:102020/09/01 財經要聞 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 接軌國際 力推永續金融商品 04:102020/09/01 證券．權證 藝FUN券2.0 首日40萬人搶登記 04:102020/09/01 藝文副刊 滙豐推出全台首檔低碳債基金 04:102020/09/01 產業特刊 百勝中國IPO 估值上看2000億港元 04:102020/09/01 產業財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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