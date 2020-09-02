特斯拉1日（周二）宣布擬發行最高50億美元的新股，顯示這家電動車大廠趁著近期股價一飛沖天的好時機，進一步募集資金。

特斯拉周一甫進行一股拆五股的股票分割計畫，帶動股價再度狂飆。隔日即發表新股籌資50億美元的消息，此金額約占目前市值4,640億美元的1.1％。

不過新股消息也終止特斯拉強勁漲勢，周二跌落4.67％作收。

特斯拉向美國證交所申報文件顯示，新股將會「依照市場價格」、「不定期」發行，銀行會根據特斯拉的指示售股。

(工商 )