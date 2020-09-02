A股開高走低 滬深兩市翻綠 10:512020/09/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市2日開高走低，早盤震盪向下。上證指數2日開盤報3,420點，升9點或0.29％；截至上午10點27分，報3,399.06點，下跌11.55點，跌幅0.34％。 深成指開盤報13,881點，升31點或0.23％；現報13,848.16點，跌1.5點，跌幅0.01％。 創業板指數開盤報2,753點，升3點或0.13％；現報2,753.61點，上揚3.19點，漲幅0.12％。 (工商 ) #上揚 #開高走低 #開盤 #現報 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 B站砸5億港元 戰略投資歡喜傳媒 04:102020/09/01 全球財經 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 美元月線連4黑 04:102020/09/01 全球財經 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 禾聯碩興建禾悅花園 熱銷6成 04:102020/09/01 投資理財 《韓股》財政支出計畫出爐 韓股走揚 11:592020/09/01 財經 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 新興亞洲基金 一枝獨秀 04:102020/09/01 投資理財 滬指收漲14點 收復3,400關口 15:462020/09/01 財經 人民幣升破6.85元 創逾一年新高 04:102020/09/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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