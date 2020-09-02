大陸股市2日開高走低，早盤震盪向下。上證指數2日開盤報3,420點，升9點或0.29％；截至上午10點27分，報3,399.06點，下跌11.55點，跌幅0.34％。

深成指開盤報13,881點，升31點或0.23％；現報13,848.16點，跌1.5點，跌幅0.01％。

創業板指數開盤報2,753點，升3點或0.13％；現報2,753.61點，上揚3.19點，漲幅0.12％。

(工商 )

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