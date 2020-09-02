Magi Planet星球工坊以經典元素「潑墨」與「色彩」，打造多款混搭口味爆米花，在今年中秋推出給人活潑與創新的風格；也括了有「玉米濃湯、焦糖咖滋、特濃起司、雙色地瓜爆米花」等組合，為了滿足追求特色風味的消費者。

近年來，口味上不斷推陳出新的台灣爆米花品牌－Magi Planet星球工坊，此次共推出三款中秋禮盒：官網獨家－歡樂分享盒，及門市限定－經典熱銷組、極致中秋組。其中「極致中秋組」為品牌特別推薦款，富有濃厚中秋氣息的爆米花，相較一般糕餅來的更有新意，口味包含焦糖鹹蛋黃、玫瑰鹽焦糖、泰式酸辣。

Magi Planet星球工坊-官網獨家-歡樂分享盒16入(10g)。(圖/品牌提供)

「焦糖鹹蛋黃爆米花」使用在地土產鹹鴨蛋，飽滿的蛋黃香氣與焦糖甜脆口感，讓人以為是月餅；「玫瑰鹽焦糖爆米花」以喜馬拉雅山玫瑰岩鹽融入熬煮蔗糖，甜而不膩的滋味，上市至今，深受女性族群喜愛；「泰式酸辣爆米花」則是今年夏季新款，辣度十足富有檸檬葉清香，最適合在烤肉時刻，作為一口接一口的唰嘴零嘴。

全台進入報復性消費，使用振興三倍券消費Magi Planet星球工坊，於9月30日前出示官方[email protected]會員(現場新加入亦可使用)，即可享有買2送6(10g分享包)優惠！

(中時新聞網)