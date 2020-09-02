陸新車銷售持續回溫，有望帶動麗清(3346)營運持續爬升，股價連續拉出3根漲停，今天爬升到1年來最高價。

根據中汽協資料，今年7月汽車產銷量分別為220.1萬輛及211.2萬輛，年增16.4％及16.4％，連續3個月比去年同期呈現雙位數成長，顯示大陸車市復甦力道不斷攀升，且前7月累計銷售1236.5萬輛，年減12.7％，跌幅持續收斂。因7月大陸各地大型車展等活動陸續開展，線下行銷效果明顯，車市銷售良好狀況可望延續。

大陸後疫情時期大力推動刺激購車的優惠政策，帶動新車銷售市場持續回暖，貢獻麗清上海廠、東莞廠平均產能利用率攀升至9成，讓麗清6月營收自今年2月以來首次轉正，單季轉盈，7月營收更重回4億元大關，年增率33.68％，累計前7月營收21.38億元，年減幅收斂到個位數，為9.22％。

麗清配合主要客戶全球車款訂單生產需求及政府推動回台建廠擴產投資政策，已於桃園觀音設立車頭大燈功能控制器生產線，預計總投資達新台幣4億元，目前已初步完成一條高速全自動化生產線，目前小量生產，貢獻不大，預計2021年產能全開，年營收貢獻可達8～10億元。

(時報資訊)