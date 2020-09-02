工業電腦廠融程電（3416）2020年上半年營運逆風有撐，並順利獲得重要突破、取得2家一線客戶強固型平板大單，公司對下半年成長動能展望樂觀，並設下未來3年營收每年成長20～30％目標，希望未來能將股利配發率維持在75％以上。

在利多激勵下，融程電近日股價發動上攻，今（2）日股價開高後雖一度翻黑小跌，但在買盤敲進下再度翻紅走揚，最高勁揚4.66％至74.1元，創2014年3月底以來近6年半高點。三大法人昨（1）日明顯翻多、反手買超148張，扭轉上周賣超36張態勢。

融程電上半年合併營收7.21億元、年減14.91％，為近3年同期低點。毛利率38.68％創近4年同期高點，營益率自16.53％略降至16.37％。由於業外收益減少近6成，稅後淨利1.1億元、年減12.84％，每股盈餘1.53元、低於去年同期1.75元。

融程電上半年營運受新冠肺炎疫情影響，先後面臨零組件缺料、訂單出貨遞延狀況，使營運動能明顯偏弱，獲利則遭逢新台幣強升的匯損逆風。不過，受惠產品組合改善，使毛利率逆勢提升，本業獲利能力持穩，使整體獲利衰退幅度仍低於營收，表現仍屬穩健。

展望後市，融程電董事長呂谷清先前表示，今年雖受疫情影響延長新案成立周期，但公司深耕利基型特殊市場效益顯現，去年搶得歐系車廠5年期車檢平板大單、並接獲美國倉儲物流OEM平板專案，將陸續如期放量出貨，對下半年展望樂觀。

隨著歐系車廠車檢平板大單開始出貨，融程電7月自結合併營收1.52億元，月增達16.6％、年增達19.69％，站上近10月高點、改寫同期次高。累計1～7月合併營收8.74億元，雖年減10.38％、仍創同期第3高，衰退幅度較上半年14.91％持續收斂。

呂谷清表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。法人預期，融程電第三季營收有望挑戰新高，第四季則估持穩高檔，目標全年營收繳出雙位數成長，上下半年比重估約35％：65％。

融程電日前參加證交所與寬量國際、群益證合辦的「Taiwan CEO Week on Air」活動時，指出今年順利奪得2家一線客戶強固型平板大單，有助於獲得更多曝光及潛在客戶注意，目標未來3年營收每年成長20～30％，強固型平板市占率至2022年自5％跳增至15～20％。

(時報資訊)