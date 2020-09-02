記憶體大廠美光(Micron)已證實，將自9月14日之後停止供貨給華為，這意味美方新禁令效應，已由手機晶片延伸至記憶體，台廠未來需努力由其他廠商填補華為的訂單空缺。短期記憶體市況已轉趨供過於求，下半年價格看跌也壓抑股價表現。

記憶體大廠美光(Micron)已證實，將自9月14日之後停止供貨給華為，在美光之後，法人預期，包括三星、SK海力士等國外記憶體大廠，以及國內記憶體廠包括南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等都有供貨予華為，短期恐都將受到禁令所波及。南亞科、旺宏、華邦電今早受此利空致股價開低，但並未脫離近期的低檔整理區間。

據了解，記憶體雖為「標準品」，但多數設計軟體及設備均來自美方；根據美方最新規定，凡使用美國設計的軟體及設備，即使晶片不是華為設計所需，只要供貨予華為，外國公司同樣也須獲得美國政府授權，因此難逃新禁令。

旺宏曾表示，公司記憶體產品已獲得日韓及中國5G基地台廠商導入，包含華為；南亞科去年因美中貿易戰影響，出貨給華為的比重已降至個位數，預期影響較低。華邦電則表示，雖禁令短期內可能對營運有影響，但預計華為禁令的影響，會由其他廠商填補，將爭取其他市場機會。

市況方面，下半年旺季不太旺，研調機構已預期下半年價格趨跌。市調機構TrendForce指出，經過連續兩季的拉貨後，伺服器業者庫存水位已逐漸攀升，在整體經濟仍處低潮的情況下，採購動能轉趨保守；預估第三季將出現量平價跌走勢。TrendForce也指出，同樣因庫存水位持續墊高，NAND Flash、NOR Flash下半年價格恐轉跌。

(時報資訊)