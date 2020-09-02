美股消息面：

1.美國供應管理協會（ISM）周二公布，美國8月製造業指數為56，高於7月的54.2，並超出市場預期的54.5。

2.財經數據服務公司IHS Markit公布，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為53.1，略低於初值53.6，但高於7月終值50.9。

3.美國7月建築支出較6月僅微增0.1%，不如市場預期的月增1%。6月數據由先前公布的初值月減0.7%修正為月減0.5%。

4.美國製造業數據優於預期，有利於需求前景，以及市場預期上周美國原油庫存將連續第六周下滑，周二美國原油期貨價格收漲0.15美元，為每桶42.76美元。倫敦布蘭特期油收漲0.30美元，為每桶45.58美元。

5.受美元走勢影響，周二黃金市場的2000美元大關得而復失，紐約12月期金終場收漲30美分，為每盎司1978.9美元，盤中最高升至2000.65美元，最低跌至1971.3美元。紐約早盤美元指數一度跌至91.737，改寫兩年新低，帶動金價走高；惟稍後公布的製造業數據優於預期，美元指數反彈至92.388，使金價漲幅收斂。

(時報資訊)