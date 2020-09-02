樂金電子(LG Electronics)周三揭露新款智慧型手機資訊，並在20秒的影片中宣布手機將於9月14日公開發表，將會是雙螢幕手機，主螢幕可翻轉90度，以T型交叉樣式露出副螢幕。

新手機的代號為Wing，已在近日的外媒中被提前揭露報導，預計有6.8吋主螢幕和4吋的副螢幕，並搭配高通中階處理器。

LG並未證實相關傳聞，僅表示該產品為公司新的手機策略Eoplorer計畫下發展，在該計畫下，LG結合Ficto、Tubi和Rave等全球串流服務供應商，提供更好的手機影音內容。

LG並表示與高通緊密合作。並與南韓入口網站龍頭Naver合作開發行動網頁瀏覽器。

LG一直試圖推出新手機來扭轉其行動業務的困境。LG行動部門在第二季出現2065億韓元(約1.74億美元)的虧損，亦為該部們連續第21個季度的虧損。第二季的營收大減18.9%，來到1.31兆韓元。

(時報資訊)