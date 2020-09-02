南韓人氣旅遊情報網站「TravelHolic」(여행에미치다)，日前因在IG官方帳號中疑似「不小心」上傳了非法下載的色情影片，讓網友們十分傻眼引起不小的爭議。官方則是在影片刪除後貼出「推卸責任」的道歉文再度引發眾怒，所屬公司代表趙俊基（조준기）因忍受不了輿論壓力，9/1在個人IG上貼出「遺言」後選擇輕生。

TravelHolic是個透過IG分享各地旅遊資訊的旅遊情報網站，因資訊豐富、圖片美觀，加上創辦人趙俊基的高知名度，讓IG追蹤人數突破115.2萬。不過，前幾日上傳的江原道景點美照中，竟在照片裡不小心夾帶了一段疑似偷拍的色情影片，讓看到該貼文的網友們十分不滿，留言撻伐要該網站出來說清楚，當天還因此登上熱搜榜第一名。

官方隨後便貼出夕陽海景影片並道歉公告，但文章中卻沒有針對「為何會有不雅影片」來解釋，引發網友砲轟，後來刪除重新上傳道歉文，內容只表示影片是由網路上所下載不是直接偷拍，但因持有也會有法律上的責任，所以會跟「持有人」一同處理面對，似乎想把責任推到其他人身上再度引發眾怒。

在 Instagram 查看這則貼文 여행에미치다 공식（@travelholic_insta）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 10:08 張貼

另外，公司代表趙俊基在事發當時也在個人IG上道歉表示，影片是他在推特上下載的，並且也是他不小心上傳，願意承擔責任卸下代表一職，但網友認為這種說法太過官方，也沒有什麼誠意，灌爆趙俊基的IG留言。

而受不了多日批評聲浪的他，竟在1日上傳一段疑似「輕生的貼文」並附上收白包的帳戶號碼後就消失，晚間便傳出他輕生獲救的消息。對此，網友依然感到十分憤怒表示「都要死了還把帳戶公開？」、「根本只是為了想吸引住意吧」、「怎麼加害者都好意思偽裝成受害者」。

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