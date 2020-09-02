蘋果（Apple）即將發表iPhone 12系列，是無庸置疑的。但還有什麼新品會與新iPhone同台亮相？對於蘋果新品掌握度很高的財經外媒記者Mark Gurman指出，同台新品還有不少，至少包含新一代iPad Air、2款新Apple Watch、平價款HomePod，以及傳聞已久的頭戴式耳機AirPods Studio等，內容相當豐富。

稍早之前知名財經外媒報導，蘋果將會在iPhone 12系列的發表會中，連帶發表多款新品。其中包含2款新的Apple Watch，高階款式將是Apple Watch Series 6，預計將支持全新的血氧監測功能。而低階款式則將接棒現在Apple Watch Series 3的位置，但是會提供Series 4、Series 5當中具備的一些功能，例如跌倒偵測、更快的晶片等等，預計不會採用全面螢幕的設計。

而針對新一代iPad Air，報導僅指出將會採用全面螢幕的設計，沒有提到更多細節。但近日也有不少相關資訊傳出，包含可能改用USB-C連接埠、採用Face ID等，更趨近iPad Pro第三代之後的產品，往高階那一端邁進。除此之外，報導還指出發表會中，傳聞已久的AirPods Studio頭戴式耳機，以及體積更小、價格更親品的HomePod也將登場。

關於蘋果下一場新品發表會，近期眾說紛紜。日前日本部落格《Mac Otakara》才預測iPhone 12系列會跟新款Apple Watch以及AirTag一同登場。但是財經外媒體預測中，AirTag完全沒有出現，另外指出了平價款HomePod以及AirPods Studio。以兩者爆料的歷史與準確度來說，Mark Gurman給出的預測更為可信一些。而無論那一方的預測成真，接下來都將有不少蘋果新品連袂登場，瞄準全球果粉的荷包而來，你準備好了嗎？

(科技)