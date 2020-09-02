館長陳之漢上周遭人槍擊，網友湧入新北市長侯友宜臉書批評新北治安敗壞，新北市警察局長陳檡文2日在市政會議提出數據，強調新北槍擊案件下降率達43%是六都第一，每10萬人的暴力案件人口率是1.27%也是六都第一，不能因少數案件抹滅新北治安上的努力。新北市長侯友宜表示，治安問題不是數據問題，而是感受問題，面對案件要快速破案，釐清事實真相，給被害人交代。

侯友宜在市政會議上指出，上禮拜發生館長被槍擊案，引發大家對新北治安疑慮，要深刻去探討個案與發生原由，新北在整個犯罪發生率、人口率都是穩定往下降，但發生個案仍要面對，不斷挑戰壓制犯罪，破案才是解決問題最重要關鍵，沒有辦法保證不發生案件，但案件發生要快速破案，釐清事實。

侯友宜說，館長槍擊案第一時間發生後，不管是林口警分局、刑大都全力偵查，在檢察官帶領下，不眠不休釐清很多疑點 ，快速給社會交代才是最重要根本，發生要趕快偵破，治安上勇於承擔、樂於挑戰、全力以赴，要對自己有信心，讓新北治安越來越好。

(中時 )