英國議會下院外委會主席圖根哈特日前發推特稱，收到「中方威脅信」，並表示「威脅民選政客是干涉內政，必須停止」一事，大陸駐英國使館發言人2日指出，這純屬捕風捉影、造謠生事，充斥著對中國的偏見與惡意。大陸對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求圖對這種妖言惑眾的行為道歉。

大陸駐英國大使館微信公號2日就英國政客聲稱收到「中方威脅信」，發布「答記者問」消息。由未具名使館發言人評論表示：「我們注意到，圖根哈特在沒有任何證據的情況下妄稱『受到中國政府威脅』。這純屬捕風捉影、造謠生事，充斥著對中國的偏見與惡意。我們對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求圖對這種妖言惑眾的行為道歉。」

發言人稱，大陸一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、威脅、干涉別國內政從來不是大陸外交的基因和傳統。反倒是英國某些政客抱守殖民心態和「冷戰思維」，違反國際法與國際關係基本準則，頻頻對包括大陸在內的其他國家事務指手畫腳、說三道四。究竟是誰在搞干涉、搞滲透、搞威脅，事實一目了然，公道自在人心。只有那些慣於威脅別人的人，才總是擔心受到威脅。

發言人認為，政治互信是國與國發展關係的基礎。中英關係的歷史證明，只要雙方做到互尊互信，中英關係就向前發展；反之則遭遇挫折，甚至倒退。健康穩定的中英關係不僅符合中英兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平與繁榮。

發言人希望，英國某些政客摒棄「冷戰思維」，放下傲慢與偏見，真正以英國民眾利益為重，客觀、理性、公正地看待大陸和中英關係，多做有利於兩國互尊互信的事，而不是相反。

(中時 )