據最新美國貿易代表辦公室發佈文件顯示，美將部分大陸商品關稅豁免期限延長至今年底，其中包含對智慧手錶和某些醫用口罩在內的部分大陸商品，關稅豁免期限會再延長4個月至2020年底。稍早之前的1年豁免期已於9月1日到期。

根據大陸《證券時報》報導，去年美國川普政府宣佈對價值約1250億美元的大陸商品加徵15%關稅，隨後在今年1月中美簽署的第一階段貿易協定中，將關稅稅率降低至7.5%，但其中部分商品在這之前已被暫時豁免關稅。

這些被暫時豁免關稅的商品包括許多藍芽和可穿戴資料傳輸設備，涉及到蘋果、FitBit、Sonos和其他科技公司從中國進口的產品。

延長清單中還包括口罩、呼吸器、聽診器套、紗布海綿、血壓袖套等醫療設備；立式鋼琴、液晶顯示器模組、不銹鋼錶殼等產品也被延期。

而美國貿易代表辦公室的最新的公告中，並未說明將關稅豁免期限僅再延長4個月的具體原因。

回顧稍早8月25日大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行對話，同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

(旺報 )