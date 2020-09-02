中華郵政公司員工9月1日領到薪資單時，赫然發現薪資單短收數百至數千元不等，一問之下才知道是以往未被列入經常性薪資的「績效獎金」與「考核獎金」，這次都被列入月薪來保勞健保，引起基層譁然。

有郵局員工昨日發現薪水收入變少，詢問後發現每個人的收入都是減少，打聽後得知是規定改變，全公司2.6萬名員工都受到衝擊，有人收入少幾百元，也有人因多名眷屬依附在一起保險，當月少收6、7000元，甚至傳出有人少了上萬元收入。

據悉，中華郵政公司2017年接受勞動部勞保局檢查時，發現績效與考核獎金沒有列入當月所得，因此做出裁罰。中華郵政先是申辯，主張績效與考核獎金並不算是經常性薪資，而是獎金性質，但沒有成功。至於行政訴訟在2018年5月敗訴，2019年3月則是上訴被駁回。

中華郵政工會批評，既然1年前就知道案子敗訴，公司應提前讓員工有心理準備，如果公司知道9月會發生這個狀況，應該提前宣布，否則對員工的生活帶來衝擊，尤其是有配偶、父母、子女依附在一起保勞健保的，還有人是勞退金要加扣，這些都影響到員工薪水的運用、財務規劃等。

中華郵政總經理江瑞堂回應，9月確實開始調整勞健保費，由於勞保與勞退的計算基礎，是按照最近3個月平均薪資去計算，而今年7月剛好發了2個月績效獎金，變成5月、6月、7月薪資再加上獎金去除以3，等於是用5個月薪水來算3個月平均，才會造成平均薪資突然拉高，保費看起來也更驚人，受衝擊的月份為9月至11月，之後會回復正常。

(中時 )