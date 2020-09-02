港股2日開高走低。恒生指數早盤開高55點，報25,239點，隨即轉為下跌，早盤最多一度下跌253點，來到24,931點，失守25,000點大關。截至10時42分，恒指挫133.3點，報25051.55點，跌幅0.53％。

國企指數開高13點，報10,027點；現報9,987.09點，跌26.23點，跌幅0.26％。

(工商 )

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