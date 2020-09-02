港股開高走低 失守25,000點大關 11:042020/09/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股2日開高走低。恒生指數早盤開高55點，報25,239點，隨即轉為下跌，早盤最多一度下跌253點，來到24,931點，失守25,000點大關。截至10時42分，恒指挫133.3點，報25051.55點，跌幅0.53％。 國企指數開高13點，報10,027點；現報9,987.09點，跌26.23點，跌幅0.26％。 (工商 ) #開高走低 #點大關 #早盤 #失守 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》三大法人買超51.82億元 助攻台股拚月線 15:062020/09/01 財經 《日股》日經走穩 五大商社攀揚 12:332020/09/01 財經 《盤後解析》台股擺尾收漲逾百點 攻克12700關 14:492020/09/01 財經 股匯雙漲 新台幣終結連二貶 16:332020/09/01 財經 《韓股》財政支出計畫出爐 韓股走揚 11:592020/09/01 財經 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 8月台股 史上最沖 04:102020/09/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。