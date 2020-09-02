根據外媒報導，泰國近期甫上任的新財政部長普利迪（Predee Daochai）向政府提交辭職信，且總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已接受其辭呈。

經濟大幅依賴觀光旅遊業的泰國受到新冠肺炎疫情猛烈衝擊，民調顯示，高達93%的泰國民眾皆認同，旅遊產業停擺已大幅衝擊當地經濟。泰國2020年第二季GDP大幅萎縮12.2%，創下1997年亞洲金融風暴以來的最低紀錄，且根據該國政府預測，2020年GDP將下滑8.5%。

為回應民眾對經濟復甦的期待，泰國內閣以副總理宋奇（Somkid Jatusiptak）為首的經濟團隊於七月請辭，總理帕拉育接著著手進行內閣重組，而原為泰國開泰銀行（Kasikorn Bank）共同總裁的普利迪於8月6日獲得泰國國王批准任命。

根據泰國媒體報導，普利迪是因個人健康因素請辭，其離開內閣後恐怕將使泰國的經濟振興計畫產生不確定性。

泰國目前新冠肺炎確診人數為3,417人，58人病逝。2019年光是觀光旅遊產業便佔泰國GDP的11.4%，但新冠疫情重擊全球旅遊業，泰國預期2020年迎接的觀光客人數將會遠低於2019年的398萬人，甚至可能只有去年的五分之一。

(工商 )