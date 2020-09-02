教育部全國教保資訊網全國裁罰系統日前上線，全國教師工會總聯合會對準公共幼兒園（私幼與政府簽約）進行檢驗，發現近2年來6都的準公共幼兒園分別有12％至31％曾違規，有園所甚至累計違規達8次，準公共幼兒園品質堪憂。

全教總今天進行「6都準公共幼兒園大體檢」記者會，他們上網查詢6都之準公共幼兒園近2年內的表現，有違規紀錄的準公共幼兒園數量，桃園、台中、新北、台南、高雄及台北分別有38園、30園、32園、14園、23園，所占比例為31％、25％、23％、17％、14％及12％。

全教總理事長侯俊良表示，今年政府投入學前教育的經費是374億元，其中有約80億元、超過2成用在準公共幼兒園的政策上。投入這麼大的經費，政府應該嚴格挑選有心辦學且信譽良好的私幼合作，才能將政策效益發揮到最大。

侯俊良說，他們上全國教保資訊網查詢6都準公共幼兒園的違規狀況，主要是黑牌教師、超收學費及生師比不符規定等。許多園所在2年內違規3次以上，甚至有達8次，準公共幼兒園政策應該進行更嚴格把關。

全教總政策研究員顏嘉辰表示，許多縣市對違反規定準公共幼兒園的裁罰，實在讓人搞不懂，譬如未依規定聘教保員僅罰3000元，但未在30天內提報教保人員服務名冊則要罰5萬元；小朋友在學校被體罰，地方政府只開罰6000元，其他就家長自己去走司法訴訟。

全教總提出四點主張：一、欲參與之準公共幼兒園應至少3年無任何違規裁罰紀錄；二、準公共幼兒園之稽查內容、標準與頻率完全比照非營利幼兒園；三、提高準公共幼兒園退場標準，確保兒少福祉；四、逐年降低準公共幼兒園數量，並同時增加真公幼數量。

全教總呼籲政府，準公共幼兒園僅能是短期、過渡性的政策，最終還是要提升真公共化的教育，才能解決目前少子化危機。因為短期性的補助政策，沒有回收可能，唯有將經費挹注在真公共化（公幼、非營利）的教育體制，後續才有回收與再創永續的可能。

(中時 )