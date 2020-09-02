綜藝天后小S近期燃燒舞魂，不時在網曬跳高跟舞影片，舞技大爆發讓網友大飽眼福，而小S昨（1日）則再PO練舞照，好身材的她，一個扭身襯托出好比例，小S的纖腰、翹臀和一雙長腿全都露，而小S轉正面更辣，深U背心讓她的傲人雙峰若隱若現，畫面超養眼，難以置信小S已42歲。

小S近期練起高跟舞，不吝嗇談生活日常的她，也大方PO照分享。（圖／本報系資料照片）

近期在學高跟舞的小S，不時曬出練舞花絮，而她昨則發文抱怨舞蹈動作太難「氣到我踹他（舞蹈老師），最後只好靠沈澱消除我的暴戾之氣！」發文逗樂一票網友，照片中，小S腳踩高跟鞋、身穿貼身無袖上衣和長褲，一身黑更顯她前凸後翹的好身材。

小S一個扭身動作，讓她纖腰、翹臀和一雙長腿全都露，而小S的正面照更辣，深U背心讓她的傲人雙峰若隱若現，畫面超養眼，網友更是給予滿滿好評，留言狂讚：「真的好美」、「身材也太好了吧！辣翻了」、「根本不像3個孩子的媽」。

其實小S日前有曝光一段練舞影片，短短16秒影片舞技大爆發，小S跟著節奏甩手、扭腰抖臀，妙曼舞姿讓她火辣指數爆表，影片獲得滿滿好評。

(中時新聞網)