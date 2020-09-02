美股那斯達克和標準普爾指數收盤再創新高，台股今早在台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)三主帥開高帶動開高，但逢高12800點遇賣壓，一度壓回至平盤附近，高低點差了近一百點，集中市場月線仍站不穩。

經濟數據報喜與華府的振興法案協商激勵，周二美股道瓊指數跳漲逾200點，標普500指數與那斯達克指數再度創下歷史收盤新高。周二收盤，道瓊工業價格指數漲215.61點或0.76%，為28,645.66點。標普500指數收漲26.34點或0.75%，為3,526.65點。那斯達克收漲164.21點或1.39%，為11,939.67點，今年以來已第42度改寫收盤高點。

在蘋果（Apple）和視訊會議服務平台Zoom等科技股推漲下，美再度收高，那斯達克指數和標準普爾指數收盤再創新高，激勵周二即掛帥強漲的台積電、大立光、聯發科跳空開高，但台積電今早衝高後翻黑，盤中一度小跌1元，壓抑指數空間；大立光、聯發科則續強支持電子股人氣，大立光帶動光學族群玉晶光(3406)等本周強力反彈；另外，近期股價強勢的太陽能族群茂迪(6244)、太極(4934)等股價續大漲。

回顧周二，台股1日漲111.83點，收在12703.28點，站回10日線，三大法人同步買超，合計買超新台幣51.82億元，其中自營商買超8.77億元，投信買超4.73億元，外資買超38.32億元。

台股今早在美股再創新高，台積電、大立光、聯發科三主帥開高領軍，早盤攻上12800點並觸及月線之上，但逢高賣壓出籠，與亞股同步遭逢開高後漲點收斂的局面。

(時報資訊)