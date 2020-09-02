特斯拉周二公布上市以來規模最大的發行新股計畫，準備藉著這一波華爾街對特斯拉的狂熱籌措高達50億美元資金，這將有助於該公司緩解未來的債務壓力。

受發行新股的消息影響，特斯拉周二股價收跌4.67%，為475.05美元。

前一日，特斯拉才剛以1股拆為5股後的新股數與股價首度展開交易，這是該公司自2010年6月上市以來首度分割股票。特斯拉今年來股價已飆漲近5倍。

此時正值特斯拉準備大舉擴產現有車型，並在德國柏林與德州奧斯汀附近建設新廠。此外，該公司計畫推出新系列汽車，包括電動卡車Tesla Semi，以及即將上市電動皮卡Cybertruck。特斯拉表示，發行新股的收益將用來強化公司財務，並用於公司的一般用途。

根據提交的監管文件，高盛、美銀證券、花旗環球證券及摩根士丹利等十家大型銀行將負責新股的承銷工作。但文件中未提及完成新股發售期限等相關細節。

(時報資訊)