長老教會台南中會議長黃偉力（左一）帶領與會貴賓進行禱告儀式（周書聖攝）

2020年天災人禍肆虐，全球籠罩在新冠肺炎疫情的陰影之下。台南市議員蔡筱薇、李啟維在今日協助台南基督長老教會台南中會舉辦「七月平安暝，台灣好萬年－2020 心靈重建平安音樂會」宣傳記者會，希望透過音樂撫平大家心靈的哀痛。

「七月平安暝，台灣好萬年－2020 心靈重建平安音樂會」將於9月6號於台南市政府南島路及建平路口舉行，主辦單位邀請台南在地嘻哈歌手大支參與演出，除此之外，更找立法委員陳柏惟上台演講。

台南市議員蔡筱薇指出，2020年是一個很特別年份，無論是新冠肺炎、東京奧運延期、李前總統逝世等情況，都讓許多人陷入哀痛之中，期盼藉由世界語言「音樂」一起為台南市民祝福祈禱。市議員李啟維也表示透過平安音樂會，可以傳遞耶穌基督的福音給台南市民，帶給鄉親更多祥和。

長老教會台南中會議長黃偉力則在記者會中帶領議員及與會貴賓進行禱告儀式，除了期許台灣疫情穩定之外，也將更多的愛與祝福傳遞給其他國家。

(中時 )