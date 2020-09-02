公益彩券出新招，今年中秋不一樣！台灣彩券公司2日宣佈全新的「大樂透」中秋加碼內容，其中大樂透除了加碼百組百萬之外，今年還增開獎金倍數球，讓獎金最高可翻3倍，因此，若加上其他加碼，台灣彩券今年中秋加碼總獎金預估達3.8億元。

台灣彩券總經理蔡國基表示，今年中秋「大樂透」加碼獎金新臺幣1.5億元，9月15日開獎的「大樂透」將加碼100組100萬獎項，還創新增開獎金倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬、300萬元，全新的倍數球加碼總獎金5,000萬元，送完為止。

蔡國基說，另外，好玩有趣的「BINGO BINGO賓果賓果」也於10月1日至10月16日獎金加碼共16天，今年中秋加碼總獎金預估達3.8億元。

蔡國基進一步指出，今年中秋「大樂透」加碼總獎金1.5億元，從9月15日起至10月16日起開獎的「大樂透」除採用廣受民眾喜愛的經典100組100萬加碼，還增開全新獎金倍數球，由開獎機隨機開出當期獎金倍數球，倍數球有3倍球、2倍球及1倍球，開出幾倍球當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，獎金倍數球加碼總獎金為5,000萬元，若當期100組100萬未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬獎項皆有人中獎或至10月16日活動結束為止。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從10月1日起連續加碼16天至10月16日止，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

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