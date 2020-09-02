台中市政府創業孵化計畫成果期末競賽三強2日揭曉，由青廷自動化、莫仔有限公司及如峰數位設計等三強脫穎而出，可分別獲得獎金及數位時代專訪，還能與產業界上市櫃公司高階主管交流對談。

台中市經濟發展局副局長李逸安表示，「台中市政府創業孵化計畫」於去（108）年底徵件開跑，市府打造育成資源媒合平台，匯集空間、資金、商務、育才及科技等各面向創業資源，透過近1年的輔導及資源鏈結協助，培育優質創業團隊成長茁壯。

此外，目前已匯集超過百位業師，為台中創業青年提供業師諮詢窗口，打造台中成為青年友善創業城市。

中市府首度辦理創業孵化計畫，拔擢12組亮點青創團隊，透過共享、共創方式共同成長，背後12位業師到場站台，身懷充沛的創業能量邁向成果展暨頒獎典禮，由團隊中的薩得爾企業進行薩克斯風五重奏表演，為今日揭開頒獎序幕，團隊亦於現場透過展攤方式與業師、民眾互動，把握難得的行銷曝光機會。

業師代表-徠通科技總經理梁瑞芳表示，代表工研新創協會帶來創業資源輔導團隊，看見團隊很多的進步，台中市政府透過有系統的組織培育，是很有眼光及遠見的作法，確實讓團隊往成功的路更邁進了一大步。

本次期末競賽是以團隊市場潛力為重點評分考量，偏重團隊的孵化成長實蹟，第一名「青廷自動化」創辦人袁嘉廷，一路埋頭鑽研機械領域，歷經上市櫃公司工作經驗而延伸新創公司，經業師指導強化自身產線管理方式，並獲特典工具股份有限公司合作開發機會，秉持著『自動化設備就是讓複雜的事簡單做』的精神，用心為客戶開發最適合的客製化設備。

第二名「莫仔有限公司」負責人林家進，原本是原畫師，透過創新發想突破動畫界與遊戲界的本土市場困境，與好友共同開創了莫仔桌遊創業之路。孵化過程中由業師的經驗指導，調整市場行銷及策略，順利榮獲2020年文化部原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助。一步一腳印，讓國人知道桌遊不只有國外產品可以選擇，國產桌遊有更多、更適合、更有趣的產品。

第三名「如峰數位設計」，擁有軟體與資訊管理背景的負責人蔡明峰，經歷過創業的挫敗經驗，讓他更了解自己的核心價值及未來發展方向，並於2019年5月二度創業成立如峰數位設計，工業4.0軟硬體系統整合商，藉由孵化計畫鏈結資源獲佳世達集團合作成為簽約軟體供應廠商，務實並專注於協助中小企業數位化轉型。

此外，12強團隊也是表現亮點，有「聯騏技研」開發智慧門禁系統，並榮獲CES2020創新獎；「優思瑪特」因應疫情防疫，延伸新開發非接觸式電梯按鍵服務方案，獲得知名電梯大廠合作開發機會；「創璿科技」歷經與國內外大廠商洽經驗，開發供應鏈資訊平台解決方案，獲得Mazak、Gleason、源潤豐等國內外工具機大廠青睞；「耀主科技」開發的E+自動關外掛式瓦斯爐自動關閉器，取得國外訂單，更獲得中央型SBIR肯定。

此外，「立允智造」開展擁有2項台灣新型專利、2項中國新型專利、日本新型與美國發明專利的智能指示燈；將『木質』與『金質』傳統工藝融合的「方木 Funwood」，通過2020台灣工藝品牌認證初賽，提升品牌價值；「薩得爾」深知自身技術優勢，以代工轉為自有品牌，獲台灣、美國、日本、德國、法國、韓國及中國等多國專利，視為藝術創作演奏級薩克斯風及吹嘴；「寶信生醫」致力於藥物載體系統研究與新藥配方開發，解決業界相關奈米生醫產品開發難題，與易珈生技合作開發皮膚養護機能產品銷售成績亮眼；有感醫療照護之困擾的「護佳生醫」，開發多功能轉位椅，提供照護者與被照護者間更完善而且安全的輔具，經業師引薦與醫療院所進行合作。

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