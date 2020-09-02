市場近日傳出美國連鎖大賣場沃爾瑪就出售中國賣場業務部分股權一事，已與一些企業有過接洽行為。對此沃爾瑪2日對此嚴正聲明，表示沃爾瑪無任何出售中國業務的計畫，也不會對市場流言做評論。

近日傳出沃爾瑪希望就中國業務引入戰略投資者，但這項交易還在初期階段，今年內完成的可能性不大。

沃爾瑪在中國主要經營沃爾瑪大賣場，及山姆會員商店兩套業務體系。從2016年到2019年，沃爾瑪在中國共關閉了74家門市。算上2020年已經關閉的6家，沃爾瑪相當於在不到4年時間裡，整整關閉了80家門店。根據中國連鎖經營協會資料顯示，截至2019年，沃爾瑪共有442家門店，門市總數六年幾乎無增長。

在數位化轉型方面沃爾瑪也一直探索。沃爾瑪方面也曾透露，未來將嘗試更多緊湊空間的賣場，面積在五六千平方公尺左右，未來3年還將改造200多家大賣場，幾乎是現有大賣場的一半。其次便是社區店。而靈活的雲倉隨時可以補位，雲倉主要為配送到家提供支撐，這其實是在籌畫包抄任何一種可能出現的消費場景。

值得注意的是，目前沃爾瑪高管變動頗為頻繁，近期爆出的就有沃爾瑪中國CEO、首席採購官、電商業務負責人等離職。

(工商 )