新黨2日強烈指控民進黨政府在美豬進口問題上，農委會及衛福部對牛豬使用萊克多巴胺的公告，都是公告7天沒有理由，違反行政程序法規定在無急迫也無特殊情況下必須公告週知至少60日，如果不進行改正將申請彈劾。圖中為新黨主席吳成典。（鄭任南攝）

新黨記者會。(季節攝)

民進黨政府決定開放含有瘦肉精的美國豬肉與30月齡以上之美國牛肉進口，為此新黨於今日召開記者會，痛批政府違法公告、黑箱作業，讓產業受害、民眾健康受苦，並將籲請監委對衛福部長陳時中等違法官員提出彈劾。

新黨主席吳成典痛批，蔡政府在未與社會充分溝通的狀況下，僅透過行政命令就放寬美豬、美牛進口，小老百姓只求能吃得安心，可是蔡英文政府卻宣稱用美豬換國際地位，這種根本不管百姓死活的政府，應該下台!

張宸浩律師表示，除了情況急迫或特殊時無法事先公告周知，或與貿易、投資或智慧財產權無關者之外，行政院規定各機關訂法規命令之草案預告期間不得少於60日，本件開放在2021年1月1日實施，有何急迫及必須狀況，蔡政府必須講清楚。而且，根據憲法第六十三條國會保留原則，此議題應保留給國會做決定，但蔡英文也藐視國會。

陳麗玲律師表示，本次農委會與衛服部的公告，竟然都只給出7天預告期，也沒提出理由，明顯違法，如果官員協助蔡政府一意孤行，不守法律，新黨將會到監察院陳情，呼籲監委對陳時中、農委會主委陳吉仲及相關局科長提出彈劾。

退休台大副教授許明仁也質疑，農委會與衛福部完全不提進口美豬價低，未來將大幅流向餐廳與肉品加工廠。兩部會雖強調會要求產品標示產地，但消費者無法從路邊攤辨識所食肉品之來源，更遑論是否含有瘦肉精。而且全世界每個國家的農業主管官員都會設法阻擋外國農產品進口保障本國農民，只有陳吉仲一再想開放。

台北市議員侯漢廷則表示，民進黨口口聲聲講國際地位，卻說不出實際換到什麼，是否早已兌換完畢、是選前美國支持民進黨的代價？如此則美國很難再給台灣實質利益。而若如駐美代表所言只是先決條件，表示什麼都換不到；有可能的BTA也不如FTA；縱使順利簽成，也要思考犧牲國人健康、豬農權益值不值得。

侯漢廷還提醒，台美貿易僅占台灣外貿14％，兩岸貿易佔41％，且蔡英文執政以來持續上漲。民進黨放著佔大宗的兩岸服貿貨貿不談，卻以犧牲台灣人為代價，還不確定能談到、換一個比例只佔兩岸貿易3分之1的貿易協定，完全捨本逐末。大陸和有九二共識時期的台灣人都不用吃瘦肉精美豬；當民進黨否認九二共識，號稱與美國關係最好時，就要吃瘦肉精。新黨呼籲台灣民眾，應當要求民進黨政府拒絕瘦肉精美豬，不要再對美國卑躬屈膝。

(中時 )