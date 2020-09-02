前總統馬英九公開反對台灣開放含瘦肉精美豬進口，卻遭民進黨立委王定宇挖出11年前拍影片自爆在美國念書時每週都吃豬腳，質疑立場前後矛盾。媒體人黃暐瀚表示，馬留學時期美國FDA尚未開放瘦肉精使用，且該影片是民進黨籍、時任屏東縣縣長曹啟鴻拜託拍攝，可見馬不僅被亂栽贓，還好人沒好下場。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》表示，馬英九執政期間雖有開放美牛，卻堅守不開放美豬底線，現在網路上諸多攻擊根本就是硬栽贓，相當過分。民進黨人士以馬2009年所拍攝的《治國週記》影片宣稱：「馬英九是挺美國豬肉的，所以請大家、支持馬英九或支持國民黨的台灣民眾也應該要吃。」但其實那段影片是因八八風災重創中南部多縣市，為恢復地方經濟、觀光與農產品，曹啟鴻特別拜託馬拍的系列影片。

黃暐瀚指出，《治國週記》影片中介紹了屏東的黑珍珠蓮霧、紅豆、洋蔥和萬巒豬腳，馬英九才提到自己留美期間吃豬腳的往事。然而，美國FDA於1999年才開放瘦肉精使用，馬赴美留學是1974年至1981年，因此馬英九留美期間所食用的美國豬肉根本還沒有瘦肉精問題，可見整個指控根本是「胡亂拼湊」。

主持人趙少康則直言，第一，馬英九幫民進黨縣市長促銷還被民進黨罵，可見他的確是個好人，但是「好人不討好」；第二，就算當時美國豬肉有瘦肉精，自己吃與罔顧全體國人健康強行開放進口，這完全是兩個問題，希望部分人士能將邏輯搞清楚。

(中時新聞網)