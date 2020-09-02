2018年，大陸浙江慈溪市發生了一件慘絕人寰的情殺案。年僅22歲的抖音直播主陳巧豐，被前男友吳益棟當街殺害致死，引起外界譁然。2年過去了，兇嫌已在8月底執行死刑。

根據陸媒《紅星新聞》報導，2018年8月1日，吳益棟偷偷尾隨陳巧豐，跟進一間慈溪市某夾娃娃機店內，直接拿尖刀連續刺女方腹部、頸部等處，刀刃插入體內後還殘忍地扭轉，手段相當兇殘。

陳巧豐經過法醫鑑定後，身上總共中16刀，刀傷加起來長達40公分，還有32處傷痕，死因是急性大量失血不治身亡。陳巧豐的母親在事件發生後，創立了微博專頁「我可憐的巧豐去了天堂」，2日凌晨發文：「吳罪犯已執行。感謝公平公正的法律還我們公道！感謝網友們為可憐的孩子伸張正義，是你們的關懷讓我們堅強的撐到現在。」證實吳益棟已受到法律制裁。

吳益棟揚言要殺害陳巧豐。（圖／微博@紅星新聞、我可憐的巧豐去了天堂）

陳巧豐是抖音知名的直播主，擁有40多萬粉絲，根據陳母透露，陳巧豐與吳益棟交往期間曾多次被毆打，還趁睡覺時偷轉走支付寶中的金錢，更強迫女方拍抖音跳舞影片賺流量。陳巧豐提出分手後，吳益棟長期跟蹤、威脅、騷擾前女友，甚至拍虐狗影片要求復合，多次拒絕後，吳益棟最終釀成大錯，將陳巧豐持刀刺死，再向警方自首投案。

(中時新聞網)