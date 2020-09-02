台、捷學術交流更進一步！台科大校長廖慶榮與布拉格捷克理工大學副校長Prof. Radek Holy簽訂研究合作合約，繼原先的校際姐妹校合作，再針對學術研究方面強化雙方合作鏈結，共同參與聯合研究計畫。

捷克訪問團抵台，學術及研究機構代表，包括布拉格捷克理工大學副校長Prof. Radek Holy、捷克科學院副院長Prof. Zdenek Havlas等人前往台科大參訪，台科大也與布拉格理工大學進行合作簽約儀式。

布拉格捷克理工大學在2021年QS世界大學排名第432名，在機械工程、電機工程、結構工程、自然科學、資訊工程等研究領域皆有國際頂尖的成果，是歐洲相當具研究實力的大學。

廖慶榮表示，台科大與布拉格捷克理工大學在2006年雙方簽訂校級合約，迄今已有超過70名台科大學生至布拉格捷克理工大學交換，也有70名捷克學生來台，交換生主要以管理學院、電資學院以及工程學院為大宗，彼此都非常受到雙方學生歡迎，捷克更是學生最喜愛的交換國家之一。

廖慶榮表示，除了每年選送學生出國交換，雙方也在2015年起展開雙聯學制計畫，台科大電子所碩士班學生可赴布拉格捷克理工大學研讀，並獲得台科大與布拉格捷克理工大學雙碩士學位，對方也有學生來台科大修讀雙碩士學位。

特別的是，這次雙方擴大簽訂研究合作，合作交流將更進一步，期待兩所大學能更深入合作，推動師生共同研究，讓教研人員跨國、跨校合作，建立兩校共同跨國研究合作計畫，透過緊密的研究合作關係強化國際產學合作機會，相互提升國際競爭力。

Prof. Radek Holy則表示，透過強化與台科大的研究合作，未來雙方在智慧運輸系統、資訊安全、AI等相關工程領域，能夠互相交流，共同投入研究，相信這次的合作會帶來非常好的成果。

(中時 )