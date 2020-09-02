隔壁女騎士太美 淡水男騎士忍不住看一眼慘摔（戴上容翻攝）

21歲呂姓機車騎士昨天傍晚5時許，騎車行經淡水區淡水國小前，被一旁女騎士吸引，他忍不住看對方一眼，卻未注意到前方轎車已經煞停，當場猛撞轎車車尾，使前方汽車後保險桿凹陷，呂男僅四肢擦挫傷，送往淡水馬偕醫院包紮後並無大礙，他事後苦笑說「恍神了啦！」；警方表示，將進一步釐清事發經過。

有網友的行車紀錄器錄下整起車禍經過，畫面中可見，呂男順著淡水區中山路往中山北路方向行駛，內側準備超越2名女騎車時，呂男看了一名女騎士一眼，下一秒就撞上52歲劉姓男子所駕駛轎車，呂男當場撞上轎車車尾慘摔在地；行車紀錄器影像在臉書、網路流竄引發網友討論留言表示「一切都是妹子跟Toyota的錯」、「看妹看到出神了」、「看這撞法像極了愛情」。

警消表示，獲報趕抵現場，發現劉男轎車車尾凹陷，呂男四肢擦挫傷經救護車，送往淡水馬偕醫院包紮後，呂男坦言是「恍神了」，警方對雙方進行酒測，發現酒測值均為0，至於確切車禍事故原因，仍待進一步釐清。

(中時 )