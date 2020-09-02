喜愛科幻小說嗎？那你肯定知道近年來經常被討論的暢銷⼩說《三體》。如果你期待這部小說被影視化，恭喜你美夢成真！Netflix宣布將改編《三體》，將故事發展為英文原創影集，引爆粉絲期待！

Netflix宣布，將把劉慈欣所著的暢銷⼩說《三體》及其兩部續作改編成英文原創影集。《三體》到底有多狂？Netflix 原創影集副總裁彼得·弗雷德蘭德 (Peter Friedlander)表示：「《三體》系列徹底改變了我對科幻⼩說的認知。」Friedlander指出人們對於⼈類與外星⽂明第⼀次接觸的故事並不陌生，但中國大陸作家劉慈欣將科學融⼊⼩說，交織出逼真的未來視野和外星接觸，他在其他科幻作品中從未有過如此寫實真切的閱讀體驗。與此同時，全體⼈類遭受外⼒侵逼，⼈們在團結共抗外敵之際，內部⼜橫⽣嫌隙造成分裂，這樣的故事情節也讓他深感著迷。

早在 Netflix 任職初期，Friedlander便致⼒找尋別具⼀格的故事和敘事觀點，並打造出《⿊鏡》(Black Mirror) 和《超感 8 ⼈組》(Sense8) 等影集。《三體》的故事不僅別具⼀格、⾵格獨特，更是讓⼈深深地感同身受，正是因為如此，這部榮獲⾬果獎肯定的作品及其兩部續作，即將改編成 Netflix 英文原創影集。Netflix已獲得游族集團和三體宇宙的授權，並成⽴了⼀⽀創作團隊來完成英⽂影集的改編⼯作。團隊成員不僅對《三體》系列懷抱熱忱和崇高敬意，更有遠見和雄⼼，⽴志將這個精彩的故事呈現給全球觀眾。

團隊為兼任編劇和監製的⼤衛·班紐夫 (David Benioff) 和 D·B·魏斯 (D.B. Weiss)（《冰與⽕之歌： 權⼒遊戲》(Game of Thrones)）以及 Alexander Woo（《The Terror: Infamy》、《噬⾎真愛》(True Blood)）所領軍，他們擁有豐富經驗來處理跨越時空的恢宏劇作，且早就是原著的狂熱粉絲。打從⼀開始，團隊成員便展現出對原著的熱愛與熱忱。計畫⼀啟動後，我們⼤家的電郵討論就沒停過，只要一碰到彼此，就不由自主地討論書中內容。

雷恩·強⽣ (Rian Johnson) 和製作夥伴拉姆·伯格曼 (Ram Bergman)（《迴路殺⼿》(Looper)、《鋒迴路轉》(Knives Out)、《STAR WARS：最後的絕地武⼠》(Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi)）以打造出⼈意料的驚悚故事⾒⻑，各⾃擁有死忠粉絲。他們對彼此的作品傾慕已久，這次終於共同擔任監製，為本劇注⼊各⾃的才華，實現攜⼿合作的夢想。

《三體》作者劉慈欣不僅打造出書中的浩瀚的宇宙，更進⼀步提供協助，與《三體I》、《三體 III：死神永⽣》的英⽂譯者劉宇昆並肩擔任此劇的製⽚顧問。有了劉慈欣和劉宇昆的鼎⼒相助，原著的精神內涵必能忠實地呈現在影集之中。

除了傑出的創意團隊之外，監製群還包含柏娜笛特·考爾菲德 (Bernadette Caulfield)（《冰與⽕之歌：權⼒遊戲》、《X 檔案》 (The X-Files)），為班紐夫和魏斯的製⽚公司的新上任總裁；內娜·羅德⾥格 (Nena Rodrigue) 在強⽣與伯格曼的製作公司 T-Street 擔任電視部⾨總裁；林奇，游族集團董事長，游族集團是位於上海的全球泛娛樂文化產業集團，致力於實現「用科技傳頌文明」的使命；趙驥龍，三體宇宙的副總裁。三體宇宙是遊族集團子公司，《三體》的完整版權所有方，及《三體》和全球藝術家、創作者、人才的聯結者；布萊德·彼特 (Brad Pitt)、傑⾥⽶·克萊納 (Jeremy Kleiner) 與蒂蒂·嘉納 (Dede Gardner) 的公司 B 計畫娛樂 (Plan B Entertainment)。該團隊以打造享譽國際且備受讚譽的作品聞名，包括 Netflix 的《⽟⼦》(Okja) 以及奧斯卡得主《⽉光下的藍⾊男孩》(Moonlight)；羅莎蒙·派克 (Rosamund Pike) 與羅⽐·烏尼亞克 (Robie Uniacke)，兩⼈所任職的Primitive Streak 專⾨打造素負盛名的國際⽂學作品。

面對《三體》將被改編為英文影集，原著作者暨製⽚顧問劉慈欣表示：「我非常尊重和信任《三體》英文原創影集的創作團隊，相信他們一定會為全球的《三體》粉絲帶來一系列精彩的視覺享受。我想講述的，是一個超越時間、跨越國家、文化和種族邊界的故事，一個迫使我們思考人類共同命運的故事。作為作者，我很榮幸能看到這部特別的科幻作品在全世界傳播開來，並得到許多粉絲的喜愛。我也很高興世界各地的新舊粉絲們未來能夠在網飛（Netflix）上看到這個故事。」

(科技)