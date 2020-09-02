政府日前宣布明年元旦起，將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，仍引起諸多質疑聲浪。國民黨文傳會副主委黃子哲，翻出當時是中興大學教授陳吉仲2013年2月時，參加「爭取糧食主權」的農民街頭遊行的發言說，「政府當初以「牛豬分離」，說服豬農與國人。如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？」黃子哲呼籲陳吉仲，「下台吧」，今日陳吉仲上廣播節目，也做出回應。

而今（2）日陳吉仲上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時，以美豬議題進行探討，主持人周玉蔻問及「陳主委過去你曾反對美豬進口，且你認為對豬的農業產值衝擊非常大，大家認為你昨非今是，你認為這次進口對台灣的衝擊會有多少，你評估如何」？對此陳吉仲表示在上月28日，總統蔡英文已有做出回應，2012與現在的「時空環境」跟現在是有很大的差異。

隨後周玉蔻表示，其實她從美豬進口爭議以來，自己覺得很好笑，一直有位置錯亂的感覺。陳吉仲馬上理解她的意思說，「坦白講，對啦！兩黨的雙標，在不同的位置上，這個大家都知道」。周玉蔻笑說「所以很多人要你們民進黨的官員道歉」。陳吉仲則認為，我們執政的任何人，包含自己在內，若外界有批評，應全虛心接受。

但節目中周玉蔻多次問及「是否要向人民道歉」，陳吉仲都未正面回答。她甚至還搬出前總統馬英九反對美豬進口，多次向蔡英文總統喊話，她覺得她並不覺得如何，但對於「老百姓來說就是一個『奇摩子』的問題，執政黨跟大家道歉有困難」？陳吉仲還是沒正面回應，僅強調自己虛心接受，且他認為已經走到國家發展前提最好的時候，怎麼解決這個問題。

(中時新聞網)