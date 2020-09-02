蔡政府宣布鬆綁美豬美牛輸台，引爆食安爭議。國民黨數位黨部APP昨正式上線，貼出「22縣市議會黨團站出來，團結抵抗瘦肉精毒豬」，傳出國民黨不排除發動反美豬公投，目前仍在研議中，若定案的話，將力拚於明年8月28日投票。前國民黨立委陳學聖提及國民黨擁14個縣市長、19個議長，只要國民黨敢串聯，有能力串聯，又是站在民意浪頭上，「絕對讓中央不敢一意孤行」。

陳學聖在臉書撰寫「禁美牛美豬，國民黨要學學當年阿扁市長的霸氣！」一文。他指出，政府開放美牛美豬，已是吃了秤砣鐵了心，準備執意幹下去，身為最大在野黨的國民黨，又能如何反制？他提及，表面上國民黨雖然立法院人數少，但22縣市中，國民黨擁有14個縣市長，19個議長。強不強？超強！

陳學聖指出，光看防疫就知道，如果沒有地方通力配合，就算指揮中心五月天再怎麼能幹，依然無法有成效。所以只要國民黨敢串聯，有能力串聯，又是站在民意的浪頭上，絕對讓中央不敢一意孤行。

陳學聖提及，陳水扁擔任台北市長時，為了展現掃黃決心，對於違規八大行業立即斷水斷電。KTV只要發現一位未成年兒童，沒有理由，也立馬斷水斷電。強勢的阿扁，不理議會，不甩中央，即使輸了台北市長連任，但仍獲得熱烈掌聲，也奠下他選上總統的基礎。

陳學聖說國民黨此時此刻當以阿扁為師，站在民意面，強烈反制中央。「就真的力拚一下，不要讓民眾失望了！」

(中時新聞網)