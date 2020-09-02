《商情》明起休兩天 菜價漲多跌少 11:252020/09/02 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(9/2)日台北市蔬菜到貨量約1640噸，進貨量較昨日減少；據台北農產運銷公司表示，今日進貨量較昨日減少，因明天起休市兩天，預期市況需求增加，承銷意願高，交易活絡，市場交易順暢，各菜種行情漲多跌少，總平均每公斤為440.9元，較昨曰37.09元上揚。 葉菜類進貨量微幅減少，價格漲多跌少，其中初秋甘藍到貨量約39噸，價格上漲9元，改良種甘藍上漲6元，甘薯葉上漲9元；花果類進貨量小幅減少，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約23噸，價格上漲9元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #進貨量 #到貨量 #兩天 #跌少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園三重劃區 房價水漲船高 04:102020/09/01 產業．科技 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 跟隨鴻海 廣宇邁向高毛利 04:102020/09/01 證券．權證 香港全民檢測今開展 專家：有助突破瓶頸找出隱形患者 12:502020/09/01 兩岸 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 《晨間解盤》短撐12362點(日盛投顧提供) 08:542020/09/01 財經 黃偉哲視察大新國小午餐 重申中小學午餐一律採用國產豬肉 13:482020/09/01 寶島 《韓股》韓股收漲1％ 三星電子維持不墜 15:572020/09/01 財經 信驊 營運旺到年底 04:102020/09/01 產業特刊 8月台股 史上最沖 04:102020/09/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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