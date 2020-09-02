今(9/2)日台北市蔬菜到貨量約1640噸，進貨量較昨日減少；據台北農產運銷公司表示，今日進貨量較昨日減少，因明天起休市兩天，預期市況需求增加，承銷意願高，交易活絡，市場交易順暢，各菜種行情漲多跌少，總平均每公斤為440.9元，較昨曰37.09元上揚。

葉菜類進貨量微幅減少，價格漲多跌少，其中初秋甘藍到貨量約39噸，價格上漲9元，改良種甘藍上漲6元，甘薯葉上漲9元；花果類進貨量小幅減少，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約23噸，價格上漲9元。(商品行情網)

(時報資訊)